Salihli\'de afet risk planı toplantısında kurumlar arası iş birliği vurgulandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde afetlere karşı hazırlık çalışmalarının değerlendirildiği İl Risk Afet Planlama Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, İl Risk Afet Planı (İRAP) kapsamında Salihli'yi ilgilendiren eylemler ve bugüne kadar yapılan çalışmalar ele alındı. Yaşanabilecek afet riskleri, alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyon konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Afetlere karşı ilçenin hazırlık kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda Kaymakam Ali Güldoğan, ilgili kurumların iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Güldoğan, afet durumlarında etkin ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

AFAD acil durum konteynerini inceledi

Toplantının ardından Kaymakam Ali Güldoğan, Şahin Şen Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan AFAD Acil Durum Konteyneri'nde incelemelerde bulundu.

Konteynerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Güldoğan, afetlere hazırlık kapsamında yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.