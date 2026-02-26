Salihli\'de Araç Hırsızlığı: 3 Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesine tamir için bırakılan otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Çalınan araç İzmir'in Menemen ilçesinde bulunurken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Salihli Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ç. (49), 45 AZJ 672 plakalı otomobilini arıza nedeniyle sanayi sitesindeki bir işyerinin önüne bıraktı. Plakası takılı olmayan ve iddiaya göre anahtarı üzerinde bulunan otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda otomobili çalan şüphelilerin D.Ç., G.M. ve H.İ.A. olduğu ve aracın İzmir yönüne götürüldüğü belirlendi.

Polis ekiplerinin takibi sonucu çalınan araç İzmir-Menemen Otoyolu'nda jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla bağlantılı şüpheliler gözaltına alınırken, şüphelilerin aracı çaldığı anların bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.