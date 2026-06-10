Salihli'de Araç Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Salihli'de Araç Takla Attı: 2 Yaralı

10.06.2026 19:37
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Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Köprübaşı Karayolu üzerinde Adala Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den Köprübaşı istikametine seyir halinde olan A.Ü. (46) idaresindeki 45 VG 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ü. (15), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Salihli'de Araç Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika

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