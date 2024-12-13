Salihli\'de Engelli Rampalarına Park Edenlere Cezalar

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Manisa'nın Salihli ilçesinde engelli bireylere ayrılan rampalara park eden 348 araç sürücüne toplam 480 bin lira ceza yazıldı.

Salihli'de engelli araçları için ayrılan park yerlerine ve engelli rampasına park eden sürücülere ceza yağdı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 11 ayda 348 araca toplam 480 bin lira cezai işlem uygulanırken, 72 araç ise trafikten men edildi.

Engelli rampalarına ve park yerlerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi. - MANİSA