Salihli\'de hurda araçlar tek tek toplanıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda ve atıl durumdaki araçlara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışma kapsamında köprülü kavşak altları, cadde ve sokaklar ile boş arazilerde uzun süredir atıl halde bulunan araçlar tek tek tespit edildi. Ekipler, araç sahiplerine araçlarını bulundukları yerden kaldırmaları için yasal uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan hurda araçlar ise çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla ekipler tarafından çekici yardımıyla bulundukları yerlerden kaldırılmaya başlandı.

Ekipler, çalışmaların ilçe genelinde belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan hurda ve kullanılmayan araçlarını kamuya açık alanlarda bırakmamaları konusunda duyarlı olmalarını istedi. - MANİSA