Salihli\'de Kamyon Yangını

Manisa'nın Salihli ilçesinde virajı alamayarak şarampole devrilen kamyon alev alev yandı. Yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Kaza, Ödemiş-Salihli karayolu Gökköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet A. yönetimindeki 64 ACD 079 plakalı plastik atık yüklü kamyon, Salihli istikametine gideuken yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu alev alan kamyon bir anda yanmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan mahalle sakinleri su tankerleri ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, yangını ormana sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle Salihli-Ödemiş karayolu bir süre süre trafiğe kapatıldı. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MANİSA