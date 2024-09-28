Salihli\'de Motosiklet-Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü

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Manisa'nın Salihli ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir- Ankara karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir istikametine ilerleyen Y.Y. idaresindeki 35 BTY 303 plakalı kamyonet ile emniyet şeridinden giden Tolga Elmas (30) isimli şahıs idaresindeki 45 ACT 469 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Berber esnafı olduğu öğrenilen Elmas, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - MANİSA