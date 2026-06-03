Salihli'de Tüfekle Rastgele Ateş Açıldı - Son Dakika
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Salihli'de Tüfekle Rastgele Ateş Açıldı

Salihli\'de Tüfekle Rastgele Ateş Açıldı
03.06.2026 15:52
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Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle ateş açan bir kişi, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle rastgele ateş açan bir kişi, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Salihli'nin Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.C.Ç. isimli şahıs elindeki tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği N.K., S.Ç., B.Ç., F.Ç. ve S.S. yaralandı. Olayın ardından şüpheli, suç aleti tüfekle birlikte kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç., "Kasten Yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Salihli'de Tüfekle Rastgele Ateş Açıldı - Son Dakika

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