Salihli\'de yapılan aramada 5 gram metamfetamin ele geçirildi

3.Sayfa

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üst aramasında 5 gram metamfetamin çıktı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adala Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurup arama yaptı. Şüpheli M.Y.'nin (37) yapılan kaba üst aramasında 5 gram metamfetamin ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA