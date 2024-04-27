Salihli'de yapılan aramada 5 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Salihli'de yapılan aramada 5 gram metamfetamin ele geçirildi

Salihli\'de yapılan aramada 5 gram metamfetamin ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adala Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir şahsın üst aramasında 5 gram metamfetamin ve 1 adet bıçak ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

27.04.2024 10:56
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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üst aramasında 5 gram metamfetamin çıktı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adala Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurup arama yaptı. Şüpheli M.Y.'nin (37) yapılan kaba üst aramasında 5 gram metamfetamin ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de yapılan aramada 5 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli'de yapılan aramada 5 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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