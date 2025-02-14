Salihli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 82 Gram Kokain Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 82 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu İstanbul'dan, Salihli'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin bulunduğu araç, Salihli polisi tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta ve şüphelilerin yapılan üst aramasında 82 gram kokain ele geçirilirken, araçta bulunan H.K.(25), B.C.G.(25) ve S.Ş. (30) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA