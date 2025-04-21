Şalpazarı\'nda Feci Kaza: 2 Ölü

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki düğünden Güdün mahallesine dönen mahalle muhtarı Mustafa Diner (63) yönetimindeki Citroen marka 61 HJ 730 plakalı araç, bölgede etkili olan sisten ötürü görüş mesafesinin yok olması ile evlerinin yakınında uçuruma yuvarlandı. Kazada Mustafa Diner ile aynı araçta bulunan akrabası Mehmet Diner (71) olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON