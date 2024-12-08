Şam'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

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Suriye'de Beşar Esad rejimini deviren muhalifler, başkent Şam'da yerel saatle 16.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Suriye'de muhalif gruplar Beşar Esad rejimini devirdi. Bugün erken saatlerde başkent Şam'da kontrolü sağlayan muhalifler, Esad'ın terk ettiği şehirde geniş güvenlik önlemleri alıyor. Suriyeli muhalifler yaptıkları açıklamada, başkentte yerel saatle 16.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi. - ŞAM