Samandağ\'da Bahçe Yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bahçenin yandığını gören ev sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı bahçe zarar gördü. - HATAY