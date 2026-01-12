Çukura düşen araçları durdurmaya çalıştı, başarısız oldu - Son Dakika
12.01.2026 09:47  Güncelleme: 09:52
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yol ortasındaki çukur nedeniyle 6 aracın lastikleri ve jantları zarar gördü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşlar, Samandağ Belediyesi'nden yolların bir an önce yapılmasını talep etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yol ortasında bulunan çukur nedeniyle 6 aracın lastiğinin ve jantının zarar gördüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçların zarar gördüğü anları görüntüleyen vatandaş, Samandağ Belediyesi'nden zarar gören araçlarında oluşan masrafları karşılamalarını talep ederek yolların yapılmasını istediğini söyledi.

Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde akşam saatlerinde yağışlı havanın etkisiyle göle dönen sokakta bulunan çukura ardı arkasına araçlar düştü. Çukura düşen araçların jantları ve lastikleri zarar görürken Baran Odacı, çukurun yanına gidip gelen araçları uyarmayı denedi. Araçları uyarmak için çabalayan Odacı'nın uyarılarına rağmen 6 araç daha çukura girerek zarar gördü. Araçların çukurdan geçip zarar gördükleri o anları Odacı, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yoldaki çukur nedeniyle 6 aracın lastiklerinin ve jantlarının zarar gördüğünü ifade eden Odacı, Samandağ Belediyesi'ne seslenerek yolların yapılmasını istediklerini söyledi.

"Samandağ Belediyesi'nden Samandağ halkı olarak bu yolların yapılmasını rica ediyoruz"

Yoldaki çukura düşen araçların lastiklerinin ve jantlarının zarar gördüğü anları kayıt altına alan Baran Odacı, "Bu yollar her zamanki gibi düzeltilmedi. Dün akşam 10.00 sıralarında dubaların olduğu yerde çukura düştüm. Arabamın lastikleri yarıldı ve jantları kırıldı. Ondan sonra trafik polisini çağırdım. Trafik polisini beklerken yaklaşık 6 araç daha aynı zamanda yerden geçerek lastiklerini patlattı. İleride 6 araç biz dizildik. Çekiciler ve lastikçiler gelmeye başladı. Bütün masrafları biz kendimiz karşıladık. Kimisi lastikçi çağırdı kimisi de çekici çağırdı. Araçların lastikleri patladı ve jantları kırıldı. Vatandaş kendi çözümünü kendisi bulmaya çalıştı. Bize masrafların karşılığını alamayacağımızı söylediler ve mağduruz. O gece her şeyi kayıt altına aldım. Akşam saat 10.00 sıralarında olmasına rağmen araçlar çok geçiyordu. Araçlar her geçtiğinde düşüyordu. Burada herkes mağdur oluyor. En azında masraflarımız karşılanmazsa bile bu yolları yapsınlar. Bu şekilde halk mağdur olmasın. Bu şekilde büyük kazalara sebep olmaz. Samandağ Belediyesi'ne sesleniyorum. Samandağ halkı olarak bu yolların yapılmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

