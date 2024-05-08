Samandağ ilçesinde çıkan elektrik telleri yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde elektrik tellerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde bulunan Samandağ Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası önündeki elektrik tellerinde yangın çıktı. Hastane görevlilerinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının binaya sıçramasını engelleyerek kısa sürede söndürdü. - HATAY
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