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Samandağ'da Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Samandağ'da Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan geçici yaşam alanında konteynerin altına sıkışan köpek, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda köpek doğal ortamına bırakıldı.

Samandağ\'da Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
20.01.2024 - 09:30,
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynerin altına sıkışarak mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Samandağ ilçesi Samandağ ilçesi Yeni Mahallede bulunan geçici yaşam alanında, konteyner altına sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bölgeye gelerek köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samandağ'da Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika


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