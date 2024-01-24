Samandağ\'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Yangın, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir otomobilde meydana geldi. Park halinde olan otomobilin ön kaputundan aniden alevler yükselmeye başladı. Yangını gören sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar oluştu. - HATAY