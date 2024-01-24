 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samandağ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Samandağ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülse de otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Samandağ\'da park halindeki otomobilde yangın çıktı
24.01.2024 - 09:39,
Abone Ol

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Yangın, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir otomobilde meydana geldi. Park halinde olan otomobilin ön kaputundan aniden alevler yükselmeye başladı. Yangını gören sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samandağ, İtfaiye, Hatay, İtfaiye, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samandağ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika


09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:15
İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı

Son Dakika
09:07 Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar, ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi: (1)
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:02:21. #1.13#
SON DAKİKA: Samandağ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement