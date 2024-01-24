Samandağ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülse de otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.
Yangın, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir otomobilde meydana geldi. Park halinde olan otomobilin ön kaputundan aniden alevler yükselmeye başladı. Yangını gören sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İHA