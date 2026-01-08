Alevlere teslim olan tır yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
08.01.2026 08:48  Güncelleme: 08:52
Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki bir tır, bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde alevler içinde kalan tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan tır, bilinmeyen nedenle yanarak alevlere teslim oldu. Alevler içinde kalan tırın yandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tır kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

