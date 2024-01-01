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Samandağ'da yılbaşı güvenliği için geniş çaplı uygulama - Son Dakika
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Samandağ'da yılbaşı güvenliği için geniş çaplı uygulama

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılının huzur ve güven içinde karşılanabilmesi için ilçenin birçok noktasında uygulama gerçekleştiriyor. Vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına cadde ve sokaklarda denetimler yapılıyor. Kimlik ve GBT kontrolü yapılarak önlemler alınıyor ve vatandaşların yeni yıla huzur içinde girmesi sağlanıyor.

Samandağ\'da yılbaşı güvenliği için geniş çaplı uygulama
01.01.2024 - 23:13,
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Samandağ'da yılbaşı güvenliği için geniş çaplı uygulama

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2024 yılının, huzur ve güven içinde karşılanabilmesi için, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin birçok noktasında uygulama gerçekleştiriliyor.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından vatandaşlara kimlik ve GBT kontrolü yapılıyor. Önlemler çerçevesinde vatandaşın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini temin etmek için sabaha kadar görevdeler.

Kaynak: İHA
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Samandağ, Hatay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samandağ'da yılbaşı güvenliği için geniş çaplı uygulama - Son Dakika


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