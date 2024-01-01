Samandağ'da yılbaşı güvenliği için geniş çaplı uygulama

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2024 yılının, huzur ve güven içinde karşılanabilmesi için, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin birçok noktasında uygulama gerçekleştiriliyor.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından vatandaşlara kimlik ve GBT kontrolü yapılıyor. Önlemler çerçevesinde vatandaşın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini temin etmek için sabaha kadar görevdeler.