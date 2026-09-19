Samandağ'da yola beton döken mikser sürücüsüne zabıta 191 bin 867 TL ceza kesti - Son Dakika
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Samandağ'da yola beton döken mikser sürücüsüne zabıta 191 bin 867 TL ceza kesti

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Samandağ\'da yola beton döken mikser sürücüsüne zabıta 191 bin 867 TL ceza kesti
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola beton döken beton mikseri sürücüsüne zabıta ekipleri 191 bin 867 TL idari para cezası uyguladı. Sürücü, vatandaşların ihbarıyla tespit edilirken belediye çevre ve kamu düzeni için denetimlerin tavizsiz süreceğini açıkladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola beton dökerek çevreyi kirleten beton mikseri sürücüsüne zabıta ekipleri 191 bin 867 TL idari para cezası uyguladı.

Samandağ ilçesi Samandağ - Antakya çevre yolu üzerinde seyir halinde olan mikser, yola beton dökerek ilerledi. Yola beton dökerek ilerleyen mikserin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Zabıta ekiplerinin çalışmalarının ardından çevreyi kirleterek yola beton döken mikser sürücüsü vatandaşların ihbarı üzerine tespit edildi. Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, sürücüye 191 bin 867 TL idari para cezası uyguladı.

Samandağ Belediyesi; yolların temizliği, kamu düzeni ve çevre sağlığını tehdit eden sorumsuz davranışlara karşı denetimlerin tavizsiz şekilde süreceğini vurguladı.

Devlet tarafından yapılan yeni yollara mikserlerden dökülen betonların zarar verdiğini ifade eden Mehmet Şirin isimli vatandaş, "Mikserden yola dökülen betonlardan dolayı özellikle virajlarda veya normal yolda bir anda önümüze çıkan pürüzler nedeniyle motosiklet sürücüleri olarak çok sorun yaşıyoruz. Aniden önümüze çıkan bu beton parçaları düşmemize bile sebep oluyor. Ben birkaç defa düştüm. Araçlar da özellikle virajlarda çok büyük sorun yaşıyor. Beton taşıyan mikserlerin sürücülerinden, araçlarının bakımını ciddi bir şekilde yaptırmaları. Çünkü hem yollarımız kötü hale geliyor hem de güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Kasıtlı olarak sulara, çevreye veya yollara beton dökenleri Allah'a havale ediyoruz. Yepyeni yollar yapılıyor. Bakıyoruz, üzerinde betonlar yapışmış. Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Devletimiz o kadar para harcayıp çok kaliteli yollar yapıyor, daha sonra dökülen betonlar yolları mahvediyor. Dediğim gibi, araçlar kaza riskiyle karşılaşıyor ve kayma riskimiz çok yüksek. Emniyet tedbirlerinin de çok acil şekilde alınmasını istiyoruz. Elbette kimsenin ceza yemesini istemiyoruz ama bu şekilde beton döküldüğü zaman da en ağır cezaların uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Samandağ3. SayfaOtomobilGüncelUlaşımZabıtaHatayÇevreKamuSon Dakika

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SON DAKİKA: Samandağ'da yola beton döken mikser sürücüsüne zabıta 191 bin 867 TL ceza kesti - Son Dakika
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