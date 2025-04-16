AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım - Son Dakika
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AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım

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AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" yönündeki iddialarına sert tepki gösterdi. Tayyar, halkı yanıltıcı bilgi yaymakla suçladığı Kütahyalı ve benzeri paylaşımlarda bulunan isimlerin 'gece toplanması gerektiğini' söyledi.

16.04.2025 23:47
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddialarında bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın TCK 217 kapsamında, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" suçlamasından açıldığı ifade edildi.

Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Başta Rasim olmak üzere bu haberleri yapanları gece toplam

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR'DAN KÜTAHYALI'YA SERT TEPKİ: BU HABERLERİ YAPANLARI GECE TOPLAMAK LAZIM

AK Partili eski Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Tayyar, söz konusu iddiaların halkı kin ve nefrete sürüklediğini, toplumsal barışı tehdit ettiğini savunarak, Kütahyalı ve benzeri paylaşımlarda bulunan isimlerin 'gece toplanması gerektiğini' söyledi.

"BU PAYLAŞIMLARA BİR MUHALİF YAPSAYDI GECE KANALA GİDERLERDİ"

Tayyar, şu ifadeleri kullandı: "Yalan haberlerle toplumu gerenlere, kızıyorum. Devletin aklıyla milletin aklıyla oynayamazsınız. Başta Rasim olmak üzere bu haberleri yapanları gece toplamak lazım. Yazık günahtır yani. Ya milletin duygularıyla böyle oynanmaz. Bu paylaşımlara bir muhalif yapsaydı, gece kanala giderlerdi. Toplumda adalet duygusunu oluşturmak için eşit davranacaksınız. Siz oturduğunuz yerden ahkâm keseceksiniz, sırtınızı iki kişiye yaslayıp toplumu manipüle edeceksiniz. Buna hakkınız yok!

Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Başta Rasim olmak üzere bu haberleri yapanları gece toplam

"BU MİLLETİN VE DEVLETİN AKLIYLA KİMSE OYNAYAMAZ"

Bu haberlerden dolayı birileri bir yere saldırsa, birinin malına mülküne zarar gelse bunun altından kalkabilir misiniz? Niye toplumu geriyorsunuz bu yalan haberlerle? Siz kimsiniz kardeşim? Hakim adına karar veriyorsunuz, savcı adına konuşuyorsunuz! Muhalif gazetecilere nasıl işlem yapılıyorsa, bu yalan haberleri yayanlara da aynısı yapılmalı. Bu milletin ve devletin aklıyla kimse oynayamaz."

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEDİ?

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü. Kütahyalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor."

Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Başta Rasim olmak üzere bu haberleri yapanları gece toplam
AK Partili Şamil Tayyar\'dan Kütahyalı\'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
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Son Dakika 3.Sayfa AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Hallo Zusammen:
    bu adam da rasimi nedir gazeteci den başka şeye benziyor ya adamda ve ciddilik var ne gazetecilik var ne insanlık var dediğine bile inanmıyor 98 2 Yanıtla
  • Murat KORUCU:
    yağmurlar yağdı yarıklar kapandı diye bir söz vardır bir dönemin fetöcüsü akabinde itirafcısı olduğu söylene zatii muhterem bu ülke ekonomisinw ve ky ya manipülatif haber ve söylemleriyle büyük zarar ve maşası olduğu zümrelere haksız kazanç sağlamıştır konuyla ilgili ülkemin kıymetli savcıları acilen gereğini yapmalı ve bu şahsa gerekli ceza ibret alınacak şekilde ivedilikle verilmelidir 49 2 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    saray soytarısı küstah yalı. 44 2 Yanıtla
  • kaan3616:
    basın kartı iptal edilmali 36 1 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Kütahyalı iyice saçmalamaya başladı artık gündemde kalmak için beyninden teoriler üretiyor 28 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    saray soytaıısı Kütahyalı 22 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BUNU CİDDİYE ALMAYIN HİCBIR ZAMAN CÎDDİ OLARAK GÒRMEDİK SPOR PROGRAMINDAKİ HÂLKERİNİDE Mİ GÒRMÜYOTSUNUZ 19 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BUNUN ASIL GÒREVİ NE. NECİ BU 18 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    Rasim gibi tipler kendine hakaret edilsin bekler. bunlar kazanç kapısı yapmışlar. Kanalın hatası kapatma cezası verilmesi gerekiyor 18 0 Yanıtla
  • Yavuz Calap:
    operasyon çocuğu rasim 18 0 Yanıtla
  • [email protected]:
    Aylardır aynı şeyleri söyleyip duruyoruz. Namuslu, belgeli dürüst gazeteciler alınırken, bu iftiracılar, halkı kin ve nefrete sürükleyen bu bölücü tetikçiler niye hala Tv lerde? O Tv lere niye ceza gelip kapatılmıyor? RTÜK ne iş yaparsın sen?? 16 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    bu samil 5 para etmez adam 9 7 Yanıtla
  • BATMAZ GAKGO:
    Bu İnsan MÜSVEDDESİNİ Kaale alıp bunun haberlerine inanıp hareket edenlerde zerre akıl yok derim. 13 0 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Akp kendinden olanlara birsey yapmaz Adalet yüzde 1 e düştü 10 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Sızde suç yok sızı bu hale getırenlere kızıyorum memleket ekonomısı bır kişinin yazısıyla böyleyse var gıtsın böyle ekonomıye 9 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım - Son Dakika
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