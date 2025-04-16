AK Partili Şamil Tayyar\'dan Kütahyalı\'ya sert tepki: Gece toplamak lazım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddialarında bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın TCK 217 kapsamında, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" suçlamasından açıldığı ifade edildi.

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR'DAN KÜTAHYALI'YA SERT TEPKİ: BU HABERLERİ YAPANLARI GECE TOPLAMAK LAZIM

AK Partili eski Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Tayyar, söz konusu iddiaların halkı kin ve nefrete sürüklediğini, toplumsal barışı tehdit ettiğini savunarak, Kütahyalı ve benzeri paylaşımlarda bulunan isimlerin 'gece toplanması gerektiğini' söyledi.

"BU PAYLAŞIMLARA BİR MUHALİF YAPSAYDI GECE KANALA GİDERLERDİ"

Tayyar, şu ifadeleri kullandı: "Yalan haberlerle toplumu gerenlere, kızıyorum. Devletin aklıyla milletin aklıyla oynayamazsınız. Başta Rasim olmak üzere bu haberleri yapanları gece toplamak lazım. Yazık günahtır yani. Ya milletin duygularıyla böyle oynanmaz. Bu paylaşımlara bir muhalif yapsaydı, gece kanala giderlerdi. Toplumda adalet duygusunu oluşturmak için eşit davranacaksınız. Siz oturduğunuz yerden ahkâm keseceksiniz, sırtınızı iki kişiye yaslayıp toplumu manipüle edeceksiniz. Buna hakkınız yok!

"BU MİLLETİN VE DEVLETİN AKLIYLA KİMSE OYNAYAMAZ"

Bu haberlerden dolayı birileri bir yere saldırsa, birinin malına mülküne zarar gelse bunun altından kalkabilir misiniz? Niye toplumu geriyorsunuz bu yalan haberlerle? Siz kimsiniz kardeşim? Hakim adına karar veriyorsunuz, savcı adına konuşuyorsunuz! Muhalif gazetecilere nasıl işlem yapılıyorsa, bu yalan haberleri yayanlara da aynısı yapılmalı. Bu milletin ve devletin aklıyla kimse oynayamaz."

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEDİ?

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü. Kütahyalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor."