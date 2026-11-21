Samsun-Ankara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun-Ankara kara yolu Sarı Yusuf mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun- Ankara kara yolu Sarı Yusuf mevkisinde meydana geldi. 52 AHG 032 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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