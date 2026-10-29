Samsun Atakum\'da bahçede yakılan anızın dumanı kısa süreli paniğe neden oldu

Samsun Atakum'da bahçede yakılan anızın dumanı kısa süreli paniğe neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Atakum'da Ankara yolu Sarıışık mevkisindeki bir evin bahçesinde anız yakılmasıyla çıkan duman, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Dumanı yangın sananlar, bunun anız yakılmasından kaynaklandığını öğrendi.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir evin bahçesinde yakılan anızdan yükselen dumanlar, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.
Olay, Ankara yolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Bir evin bahçesinde yakılan anızdan yükselen dumanları görenler, yangın çıktığını düşündü. Dumanların anız yakılmasından kaynaklandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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