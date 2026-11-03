Samsun Atakum'da elektrikli ısıtıcı onarırken akıma kapılan 34 yaşındaki şahıs öldü - Son Dakika
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Samsun Atakum'da elektrikli ısıtıcı onarırken akıma kapılan 34 yaşındaki şahıs öldü

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Samsun Atakum\'da elektrikli ısıtıcı onarırken akıma kapılan 34 yaşındaki şahıs öldü
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Samsun Atakum'da elektrikli ısıtıcıyı tamir etmek isteyen 34 yaşındaki şahıs akıma kapılarak hayatını kaybetti. Atakum Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde elektrikli ısıtıcıyı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan 34 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan İsmail Şahin (34), kendisine ait evde elektrikli ısıtıcıyı tamir etmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

Bir süre kendisinden haber alamayan arkadaşı Şahin'i evinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, elinde ve ayağında elektrik çapmasına bağlı yanıklar olduğu tespit edilen İsmail Şahin'in elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İsmail Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp Kurumu3. SayfaGüncelSamsunYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Atakum'da elektrikli ısıtıcı onarırken akıma kapılan 34 yaşındaki şahıs öldü - Son Dakika
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