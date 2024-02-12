Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 73 tescilsiz motosiklete trafik cezası - Son Dakika
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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 73 tescilsiz motosiklete trafik cezası

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden 73 tescilsiz motosiklete trafik cezası

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 73 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine toplam 788 bin 944 lira para cezası kesildi.

12.02.2024 17:38  Güncelleme: 17:45
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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamalarda 73 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince son bir hafta içinde yapılan denetimlerde 73 tescilsiz motosiklet trafikten men edilenlerek oto parka çekildi. Ayrıca yapılan uygulamalarda trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine toplam 788 bin 944 lira para cezası kesildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 73 tescilsiz motosiklete trafik cezası - Son Dakika
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