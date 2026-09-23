Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu - Son Dakika
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Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

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Samsun Bafra'da dün akşam başlayan saman deposu yangını, itfaiyenin yaklaşık 16 saatlik çalışmasıyla sabah kontrol altına alındı. Yangında 6 bin balya saman, 400 ton yonca ve yem kırma makinesi yandı; yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir tarım işletmesine ait saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Binlerce balya saman ve yüzlerce ton yoncanın küle döndüğü yangında yaklaşık 20 milyon liralık maddi zarar meydana geldi.

KIVILCIMDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yangın, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde bulunan bir tarım işletmesinin saman deposunda çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, ot kırma makinesinden çıktığı tahmin edilen kıvılcımın depodaki saman, yonca ve otlara sıçraması sonucu başladığı değerlendiriliyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depoda bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekipler uzun süre müdahale etti.

BİNLERCE BALYA KÜLE DÖNDÜ

Yangında 6 bin balya saman, 400 ton yonca, 2 bin balya tritikale otu ve yem kırma makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 16 saat süren çalışmanın ardından yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam etti.

ZARAR 20 MİLYON LİRA

İlk belirlemelere göre yangının işletmede yol açtığı maddi zararın yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin ve zararın boyutunun belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelSamsunBafraOlaySon Dakika

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