Samsun Canik'te AVM'deki mağazalardan giysi çalan 3 çocuk annesi kadın tutuklandı
Samsun'un Canik ilçesindeki Piazza AVM'de 2 mağazadan giyim eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk annesi E.İ., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun'un Canik ilçesinde bir alışveriş merkezindeki 2 mağazadan giyim eşyası çalan 3 çocuk annesi kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan Piazza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM içerisindeki 2 ayrı mağazadan giyim eşyası çaldığı öne sürülen 3 çocuk annesi E.İ. (28), hırsızlık amacıyla girdiği üçüncü mağazada fark edilerek yakalandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Irmak Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.İ., tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.
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