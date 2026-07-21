Samsun\'da otluk alan yangını: 10 dönüm alan zarar gördü

Samsun'un Canik ilçesinde otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Derbent Sokak mevkiindeki otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Canik Belediyesi su tankerleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük otluk alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SAMSUN