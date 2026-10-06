Samsun Canik\'te sınavda kopya düzeneği kuran şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Samsun'un Canik ilçesinde motorlu taşıt sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye hazırlanan kişi ile kendisine kopya vermek için hazırlık yapan şüpheli yakalandı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir okulda düzenlenen motorlu taşıt sürücü belgesi sınavı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınava giren E.Ç.'nin (24) üzerinde kulaklık ve çeşitli kopya aparatları ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınav yerinin yakınında E.Ç.'ye kopya vermek için hazırlık yaptığı belirlenen Ö.Ş.'yi (37) de kopya düzenekleriyle birlikte yakaladı. Olayla ilgili E.Ç., babası B.Ç. (46) ve Ö.Ş. gözaltına alındı.

Çorlu'dan Samsun'a gelmiş

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Ç. ve babası B.Ç. serbest bırakılırken, Ö.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.Ş., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 çocuk babası Ö.Ş.'nin, E sınıfı ehliyet sınavında para karşılığında kopya düzeneğiyle yardım etmek için Çorlu'dan Samsun'a geldiği öğrenildi.