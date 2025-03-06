Samsun'da 1.2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

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Samsun'da 1 ton 180 kilogram kaçak midye ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis yaptığı denetimlerde 1 ton 180 kilogram kaçak midye ele geçirilerek denize bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesi Çakallı mevkiinde gerçekleştirdikler denetimlerde bir araç içerisinde 1 ton 180 kilogram kum şırlanı diye adlandırılan ve kaçak avlanan midye ele geçirdi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından doğadan yasa dışı yollarla toplanan midyeler, ekosistemin zarar görmemesi için yeniden doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı.

Olayla ilgili 2 şahsa, Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 75 bin 540 TL idari para cezası uygulandı.