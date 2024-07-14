Samsun'da 1 kişi boğuldu, 1 kişi kayboldu - Son Dakika
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Samsun'da 1 kişi boğuldu, 1 kişi kayboldu

Samsun'da denize giren 14 yaşındaki çocuk boğulurken, denizde kaybolan bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

14.07.2024 19:54
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Samsun'da 1 kişi denizde boğulurken, kayıp 1 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor

SAMSUN - Samsun'da serinlemek için denize giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, denizde bir kişinin de kaybolduğu ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Denizde kayıp kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Samsun'da şiddetli rüzgar ve denizdeki dalgadan dolayı polisin bütün uyarılarına rağmen vatandaşlar denize girmeyi sürdürdü. Bafra ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Yasin Sarıca arkadaşı ile birlikte denize girmek için 19 Mayıs ilçesi Kumcağız mevkisine gitti. Burada serinlemek için denize giren Yasin Sarıca boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden baygın halde çıkartılan Yasin Sarıca ambulansla kaldırıldığı 19 Mayıs Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menders Bulvarından bir kişinin denizde yürerken kaybolduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı ekipleri, Deniz Polisi, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar sevk edildi. Kayıp kişiyi denizde arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 1 kişi boğuldu, 1 kişi kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 1 kişi boğuldu, 1 kişi kayboldu - Son Dakika
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