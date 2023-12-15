Samsun\'da 140 kilo tütün ve 3 bin 500 dal makaron ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir iş yeri ve ikamette yapılan aramada, 140 kilo tütün ve 3 bin 500 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında bir ikamet ve bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 3 bin 500 dal içime hazır dolu makaron ve 140 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN