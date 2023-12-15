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Samsun'da 140 kilo tütün ve 3 bin 500 dal makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 140 kilo tütün ve 3 bin 500 dal makaron ele geçirildi

Samsun'un Havza ilçesinde polis tarafından yapılan aramada, bir iş yerinde ve bir ikamette 140 kilo tütün ve 3 bin 500 dal doldurulmuş makaron bulundu. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun\'da 140 kilo tütün ve 3 bin 500 dal makaron ele geçirildi
15.12.2023 - 13:42,
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Samsun'da polis tarafından bir iş yeri ve ikamette yapılan aramada, 140 kilo tütün ve 3 bin 500 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında bir ikamet ve bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 3 bin 500 dal içime hazır dolu makaron ve 140 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Havza, Güvenlik, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 140 kilo tütün ve 3 bin 500 dal makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 140 kilo tütün ve 3 bin 500 dal makaron ele geçirildi - Son Dakika
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