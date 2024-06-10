Samsun'da 17 adet sikke ve 5 adet tarihi eser obje ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 17 adet sikke ve 5 adet tarihi eser obje ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda, İslamiyet ve Gayri İslami Dönemlere ait 17 adet sikke, 5 adet tarihi eser obje ve define arama dedektörü ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.06.2024 19:14
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Samsun'da 17 adet sikke ve 5 adet tarihi eser obje ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından İslamiyet ve Gayri İslami Dönemlere ait 17 adet sikke, 5 adet tarihi eser obje ve define arama dedektörü ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun"un Vezirköprü ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalarda, İslamiyet ve Gayri İslami Dönemlere ait 17 adet sikke, 5 adet tarihi eser obje, 1 adet el dedektörü ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili N.Ç. gözatına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Samsun, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 17 adet sikke ve 5 adet tarihi eser obje ele geçirildi - Son Dakika

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