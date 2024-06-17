Samsun'da 2 göçmen kaçakçısı polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 2 göçmen kaçakçısı polis tarafından yakalandı

Samsun'da polisin takibi sonucu 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. A.Y. ve İ.A.A., 7 Afgan göçmeni kaçak olarak Türkiye'ye getirip Sakarya'ya götürmek için yola çıktılar. Ancak polis uygulama noktasını fark eden kaçakçılardan A.Y. gözaltına alındı.

17.06.2024 16:46
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Samsun'da 2 göçmen kaçakçısı polis tarafından yakalandı

SAMSUN - Samsun'da polisin takibi sonucu 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. ve İ.A.A., bayramı fırsat bilip trafik yoğunluğundan yolda polis kontrolü olmaz diye Doğubeyazıt'dan Türkiye'ye kaçak olarak giren 7 Afgan uyruklu kaçak göçmeni Erzurum'dan alarak Sakarya'ya götürmek için 2 ayrı otomobil ile yola çıktılar. Kaçak göçmenler A.Y.'nin aracında olduğu, İ.A.A.'nın da aracıyla önden gidip polis uygulamasını gördüğünde gelmemesi için arkadan gelen A.Y.'ye telefonla haber verdiği öğrenildi. Göçmen kaçakçıları Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karakolu üzerinde polis uygulama noktasını fark edince önden giden İ.A.A. geriden gelen araca haber verdi. Yakalanacağını anlayan A.Y. araçtaki Afgan göçmenleri indirirken Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakcılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.Y. ve İ.A.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 2 göçmen kaçakçısı polis tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 2 göçmen kaçakçısı polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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