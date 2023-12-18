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Samsun'da 221 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 221 Kişi Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda farklı suçlardan aranan 221 kişi yakalandı. Ayrıca çok sayıda narkotik madde ele geçirildi ve trafik ihlallerine yönelik cezalar uygulandı.

Samsun\'da 221 Kişi Yakalandı
18.12.2023 - 16:34,
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Samsun'da polis ekiplerince gerçekleşen uygulama ve denetimler sonucunda farklı suçlardan aranan 221 kişi yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Aralık tarihleri arasında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Bu tarihler arasında Samsun'da asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM), narkotik, güvenlik, siber suç konulu toplamda bin 35 olay meydana geldi. 162 bin 924 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu suç türleri açısından; kasten öldürme suçundan 4 şahıs, dolandırıcılık suçundan 27 şahıs, hırsızlık suçundan 20 şahıs, yağma suçundan 2 şahıs ve cinsel suçlardan 5 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 221 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca ceza süreleri açısından yakalanan şahıslar arasında 5-10 yıl arası kesinleşmiş cezası bulunan 3 şahıs, 10-20 yıl arası kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahıs, 20 yıl üzeri kesinleşmiş cezası bulunan cezası bulunan 3 aranan şahıs yakayı ele verdi.

Çok sayıda narkotik madde ele geçirildi

Yapılan denetimler sonucunda 14 bin 456 araç kontrol edilerek, bin 191 araç ve sürücüsüne 8 milyon 125 bin 883 TL tutarında idari para cezası işlem yapıldı. 555 motosiklet kontrol edilerek, 428 araç ve sürücüsüne ceza yazıldı. 139 motosiklet trafikten men edildi. 65 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet kurusıkı tabanca, 42 adet av tüfeği, 6 bin 626 adet silah aksamı, 551 adet çeşitli çaplarda fişek, 200 adet kesici alet, 142,64 gram esrar, 15 bin 829 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap), 2 bin 987,22 gram metamfetamin, 91,31 gram kokain, 39,9 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 328 adet ecstasy hap, 32,6 gram skunk, 30 adet elektronik sigara, 11,6 litre kaçak içki, 99 adet alkol kiti, 157 bin adet makaron, 438 adet kaçak emtia ele geçirildi. DEAS "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalanarak gözaltına alınan 7 şahıstan 2'sine adli kontrol verildi, 5'i ise tutuklandı.

14 şahıs GGM'ye sevk edildi

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 747 yabancı şahıs kontrol edildi. 47 şahsa idari işlem yapıldı. 14 şahıs ise geri gönderme merkezlerine (GGM) sevk edildi. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında 9 şahsa genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması, 3 şahsa ise trafik ihlali suçundan işlem yapıldı. Ayrıca Siberay projesi ile bin 180 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Ayrıca eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 479 kişiye trafik eğitimi verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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