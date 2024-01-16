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Samsun'da 23 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 23 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde M.K.'yi metamfetamin maddesi ile yakaladı. Yapılan aramalarda M.K.'nin 4 ayrı suçtan toplamda 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. M.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Samsun\'da 23 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
16.01.2024 - 19:22,
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Samsun'da hakkında 23 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde M.K.'yi O.17 gram metamfetamin maddesi ile yakaladı. Yapılan aramalarda M.K.'nin "kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 4 ayrı yakalama müzekkeresine istinaden toplamda 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 23 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika


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