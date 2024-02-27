Samsun'da 25 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da 25 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun\'da 25 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kasten öldürme suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. isimli şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından tutuklanan şahıs cezaevine teslim edildi. Ayrıca, polis kontrol noktasında yapılan çalışmalarda bir kişiden ruhsatsız tabanca ve fişek, başka bir kişiden ise amaç dışı bıçak ele geçirildi.

27.02.2024 12:31  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis ekiplerince yapılan çalışmada 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışması neticesinde kasten öldürme suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ. Y. (41) yakalandı. İ.Y., Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ruhsatsız tabancı ve amaç dışı bıçak elde edildi

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ankara yolu üzeri polis kontrol noktasında Necdet A. isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, Yücel K. isimli şahıstan ise 2 adet amaç dışı bıçak elde edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 25 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 13:36:49. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 25 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement