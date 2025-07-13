Samsun\'da 265 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da bir araçta arama yapan narkotik polisi, yastık kılıfları içine gizlenmiş 265 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen çalışma kapsamında; Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 3 şahsın kullandığı 2 araçta ve bu şahıslara ait ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda yastık kılıflarına gizlenmiş halde toplam 265 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN