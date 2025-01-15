Samsun'da 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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Samsun'da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Çelik idaresindeki 08 AAS 067 plakalı otomobil ile Mehmet US yönetimindeki 34 GCB 547 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada Teyfik Karakoç idaresindeki idaresindeki 61 LE 071 plakalı otomobilde 08 AAS 067 plakalı otomobile yandan çarptı. Zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri Ufuk Çelik ve Teyfik Karakoç hafif şekilde yaralandı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan sürücüler hastaneye gitmek istemediler. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.