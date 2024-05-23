Samsun'da 32 yıl 3 ay ile 10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da 32 yıl 3 ay ile 10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Samsun\'da 32 yıl 3 ay ile 10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan ve hapis cezası bulunan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Y.G. Atakum ilçesinde, H.K. ise Canik ilçesinde yakalandı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

23.05.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da haklarında 32 yıl 3 ay ile 10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "kasten öldürme" suçundan 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.G. (46), Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı. Yine "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. (44) da Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde saklandığı ikametin yakınlarında yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Atakum, Samsun, Canik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 32 yıl 3 ay ile 10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Çorum Mecitözü’nde saat 17.57’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çorum Mecitözü'nde saat 17.57'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:35 Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 18:15:35. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da 32 yıl 3 ay ile 10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement