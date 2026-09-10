Samsun'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu, 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde düzenlenen çalışmalarda 8 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 7 bin 287 adet sentetik ecza ile çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirilirken yakalanan 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'da 4 ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen çalışmalarda 7 bin 287 adet sentetik ecza ile çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda 8 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.
Aramalarda 7 bin 287 adet sentetik ecza, 36,17 gram sentetik kannabinoid, 19,30 gram metamfetamin, 1 adet sentetik kannabinoidli sigara, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Yakalanan 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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