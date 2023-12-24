Samsun\'da 450 Bin Liralık İnşaat Malzemesi Çalındı

İnşaattan hırsızlığa 3 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da bir inşaattan 450 bin liralık inşaat malzemesi çalınması olayıyla ilgili 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki bir inşaata meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan 450 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındı Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili H.A., C.A. ve E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar haklarındaki suçlarını kabul etmedi. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.