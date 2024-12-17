Samsun\'da 50 Gram Fubinaca Ele Geçirildi

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Samsun'da polis tarafından 50 gram fubinaca maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 50 gram fubinaca (bonzai ham maddesi) ele geçirildi. Araçta bulunan F.Y. (52), H.Y. (49) ve T.E. (24) hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN