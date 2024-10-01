Samsun'da 510 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 510 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun\'da 510 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Polis, Adıyaman'dan gelen iki araçta 510 kilo kaçak tütün buldu, 3 kişi gözaltına alındı.

01.10.2024 14:24
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Samsun'da polisin takibi sonucu 2 araç içinde 510 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu Adıyaman'dan Samsun'a gelen 1 otomobil ve 1 hafif ticari aracı İlkadım ilçesinde durdurdu. Her iki araçta da yapılan aramada 510 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili M.S.Ü.(39), A.B.(50) ve Y.T.(27) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 510 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bilal F:
    Asıl kacak, paket sigaralar. Parasını alan ülkeler pkk destek veriyor. Bizim sözde milliyetçiler zevk ile iciyor. Bu yerli ürün. Denetimini yap vergini al. Atatürk döneminde yerli sigara firmaları kuruldu. Şimdi ise. Para yurt dışına ondan da. Askerimize kurşun sıkan kişilere silah olarak dönüyor. Bunu devler de asker de halk da biliyor. Avrupa Amerika pkk feto gibi terör örgütlerine finansman sağlıyor. Bugün kuzey ırak yani pkk nin en güçlü olduğu yer. Amerikanın himayesinde. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Samsun'da 510 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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