Samsun\'da 510 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Samsun'da polisin takibi sonucu 2 araç içinde 510 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu Adıyaman'dan Samsun'a gelen 1 otomobil ve 1 hafif ticari aracı İlkadım ilçesinde durdurdu. Her iki araçta da yapılan aramada 510 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili M.S.Ü.(39), A.B.(50) ve Y.T.(27) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN