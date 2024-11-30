Samsun\'da 64 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Samsun'da 64 gram metamfetamin ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonda B.A.'nın (23) üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 64 gram metamfetamin ele geçirildi, B.A. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN