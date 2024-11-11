Samsun'da 700 Bin TL'lik Hırsızlık

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Samsun'da girdikleri evden 700 bin TL'lik altın çalan 3 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da girdikleri evden 700 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2'si kadın 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar kapısını aparatla açıp girdikleri evden 700 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyonla B.Y.ve P.A.adlı kadınlar ile S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polis, çalınan ve 150 bin lira değerinde olan 2 adet altın bileziği yapıkan aramalarda ele geçirirken, hırsızların çaldıkları ziynet eşyaların bir kısmını ise Amasya'da kuyumcuya sattıkları tespit edildi. Polisteki sorgılanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.