Samsun\'da 768 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu alüminyum borular içine zulalanmış 768 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma doğrultusunda alüminyum borular içine zulalanmış 768 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili T.A. (37) gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 300 TL ve bin 160 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - SAMSUN