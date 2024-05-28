Samsun'da Afgan göçmenleri taşıyan kaçakçılar yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Afgan göçmenleri taşıyan kaçakçılar yakalandı

Samsun\'da Afgan göçmenleri taşıyan kaçakçılar yakalandı

Samsun polisi, Türkiye'ye kaçak yolla giren 5 Afgan göçmeni Rize'den İstanbul'a götüren 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Göçmenleri taşıyan araç sahibi ve öncülük yapan şüpheliler gözaltına alındı.

28.05.2024 14:40
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Türkiye'ye kaçak yolla giren Afgan uyruklu 5 kişiyi Rize'den İstanbul'a götüren 2 göçmen kaçakçısı Samsun polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye Van'dan kaçak yolla girip Rize'ye giden Afganistan uyruklu 5 göçmen, Rize'den de İstanbul'a giderken Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun- Ordu karayolunda yakalandı. Polis yaptığı araştırmada göçmenleri Ö.A.'nın aracıyla İstanbul'a götürdüğü, S.A.'nın ise ikinci bir araçla öncülük yapıp yol boyunca polis uygulamalarını haber verdiği tespit edildi.

5 göçmen hakkında sınır dışı edilmek üzere yasal işlem başlatılırken, Ö.A. ve S.A. ise polis "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Ö.A. ve S.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Afgan göçmenleri taşıyan kaçakçılar yakalandı - Son Dakika

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