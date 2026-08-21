Samsun'da Aracına Zarar Verip Babasını Darp Eden Şahıs Gözaltında
Samsun'da E.Ö. adlı şahıs, araca zarar verip babasını darp ederek polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da araca zarar verip babasını darp ettiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araca zarar verip babasını darp ettiği iddia edilen E.Ö.(30), şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan E.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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