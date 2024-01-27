 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da aracında radar tespit cezası ele geçen sürücüye yüksek para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da aracında radar tespit cezası ele geçen sürücüye yüksek para cezası

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta radar tespit cihazı bulunan sürücüye 12 bin 977 TL para cezası yazıldı.

Samsun\'da aracında radar tespit cezası ele geçen sürücüye yüksek para cezası
27.01.2024 - 14:30,
Abone Ol

Samsun'da aracında radar tespit cezası ele geçen sürücüye 12 bin 977 lira para cezası yazıldı.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri

yaptıkları uygulamada bir araçta radar tespit cihazı ele geçirdi. Araç sürücüsü hakkında 5607 SKM'den adli tahkikat başlatılırken, 12 bin 977 TL de para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yakakent, Samsun, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da aracında radar tespit cezası ele geçen sürücüye yüksek para cezası - Son Dakika


14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08
Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58
Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47
MHP, 55 adayını daha açıkladı MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40
Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12
Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı

Son Dakika
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58 Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47 MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40 Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12 Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı
12:56 Yeniden Refah Partisi, Pozantı Belediye Başkan Adayını Açıkladı
12:29 Hizbullah'tan İsrail'e saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 15:00:10. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da aracında radar tespit cezası ele geçen sürücüye yüksek para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement