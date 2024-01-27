Samsun\'da aracında radar tespit cezası ele geçen sürücüye yüksek para cezası

Samsun'da aracında radar tespit cezası ele geçen sürücüye 12 bin 977 lira para cezası yazıldı.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri

yaptıkları uygulamada bir araçta radar tespit cihazı ele geçirdi. Araç sürücüsü hakkında 5607 SKM'den adli tahkikat başlatılırken, 12 bin 977 TL de para cezası uygulandı. - SAMSUN